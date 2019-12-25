2019-12-25T14:24:11+03:00
Общество

На Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку

Ограничение будет действовать 15 часов
Ирина АВТУШКО
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На Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку. Фото: Пресс-служба администрации города КемеровоНа Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово
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В Кемерове на Пионерском бульваре будет временно запрещена парковка транспорта. Это связано с мемориальной акцией.

В областном центре 27 декабря пройдет торжественное возложение цветов в память о 40-летии со дня ввода советских войск в Афганистан и 25-летии начала контртеррористической операции на Северном Кавказе. Акция пройдет у памятника «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» на пионерском бульваре 27 декабря в 11.00.

В связи с эти на бульваре будет запрещена парковка транспорта с 20.00 26 декабря до 11.15 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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