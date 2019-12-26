2019-12-26T03:26:45+03:00
Общество

В Шерегеше дикий глухарь напал на сноубордиста

Подробности эпичной битвы попали на видео [Видео]
Мария КОЛОСОВА
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В Шерегеше дикий глухарь напал на сноубордиста. Фото: popeliukh/ instagram.comВ Шерегеше дикий глухарь напал на сноубордиста. Фото: popeliukh/ instagram.com
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Глухарь напал на одного из сноубордистов, который покорял снежные склоны в Шерегеше. Воинственная птица даже смогла повредить горнолыжное снаряжение.

Поистине курьезный случай запечатлели на видео товарищи одного из отдыхающих. На них видно, что молодой человек на доске проехал мимо оказавшегося рядом глухаря и обсыпал снегом. Птица решила показать, кто в горах хозяин и напала на мужчину. Задор пернатого был так высок, что сноубордисту пришлось отбиваться снаряжением. Отбился. Но следы прошедшего боя на доске все-таки остались.

Позже об исходах поединка мужчина написал в соцсетях: «Он буквально внес меня в ступор: убежать от него было сложно, спиной поворачиваться боязно, а бить такое животное совсем не хочется. Еле как я отмахался от него». Также он добавил, что после встречи с глухарем налетел во время спуска на камень. «Мораль басни - не шутите с животными, иначе моментальная карма быстро разберется с вами», - подытожил сноубордист. А также отметил, что во время очередного подъема на гору птица была замечена на том же самом месте, как бы охраняя район и поджидая новую жертву.

Глухарь напал на сноубордиста в Шерегеше.Видео: instagram.com/popeliukh Монтаж: vk.com/gesh_info

ИСТОЧНИК KP.RU

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