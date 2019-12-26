Сергей Цивилев рассказал об испытании на шахте первого беспилотного КамАЗа

СЕГОДНЯ 04:30 2019-12-26T04:30:51+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поделился с пользователями соцсетей первыми результатами испытаний беспилотной техники на шахтах. Она сама выбирает безопасную скорость и курсирует по промышленным дорогам.

Новые технологии внедряет НОЦ « Кузбасс», который был создан по решению президента Владимира Путина. В рамках проекта «Цифровое горное предприятие» угольщики приступили к испытаниям беспилотного автомобиля КамАЗ.

-Шахта «Листвяжная» стала первой промышленной площадкой в России, где продемонстрировали возможности беспилотной техники. КамАЗ с помощью датчиков и без участия водителя выбирает безопасную скорость движения и маневрирует по промышленным дорогам, - написал в своем Instagram Сергей Цивилев.

Техника, по его замечанию, работает на метане, который экологичней бензина и дизеля. Также она позволит вывести работника из опасной зоны ведения горных работ, а значит снизить вероятность ДТП и травматизма водителя.

Тестировать технику будут до конца января 2020 года. А к следующему декабрю в области задумано создать систему беспилотной перевозки угля на предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU