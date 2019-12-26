Жители Междуреченска жалуются на опасную горку

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-26T06:05:26+03:00

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В социальных сетях жители Междуреченска пожаловались на опасную детскую горку. По их мнению, катание детей на ней небезопасно.

На присланных фотографиях видно, что деревянная горка, расположенная на площади Весенней, вполне типична для российской действительности, но все-таки с одним существенным «но» - у основания спуска отсутствует ледовое покрытие. Проще говоря, там просто голый асфальт. Родителей местных ребятишек этот факт тоже обеспокоил. Один из пользователей высказал свое мнение постом в местной группе в соцсетях.

«Можно попросить службы доработать горку на площади Весенней! В конце спуска дети сильно бьются попой об асфальт. К слову, после спуска льда уже нет, асфальт», - написал неравнодушный житель.

Пользователи не поскупились на язвительные комментарии: «зато по ГОСТу, и не важно, что травмоопасная», «День покатаешься, и межпозвоночный диск вылетит», «Верните большие, удобные, простые горки из снега», «Если честно, даже с ребенком неохота ходить на площадь из-за таких вот горок, боишься, то ли нос сломает, поднимаясь по таким лестницам, то ли копчик, скатываясь с таких горок».

ИСТОЧНИК KP.RU