2019-12-26T05:31:04+03:00
Общество

В десятке лучших: осужденный из Кузбасса стал одним из лучших шахматистов России

В турнире принимали участие представители 76 регионов
Екатерина РОМАНОВА
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В десятке лучших: осужденный из Кузбасса стал одним из лучших шахматистов России. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.В десятке лучших: осужденный из Кузбасса стал одним из лучших шахматистов России. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Руслан Висиханов, оказавшись за решеткой, не теряет времени даром. Так, он принял участие во Всероссийском чемпионате по шахматам и вошел в десятку лучших шахматистов среди представителей 76 регионов.

Чемпионат проводился в режиме реального времени. В распоряжении каждого шахматиста – компьютер и достойный соперник. А чтобы поддержать спортсменов, с приветственным словом к участникам игры, болельщикам и приглашенным гостям обратится многократный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.

- Турнир проходил в два этапа по швейцарской системе в 5 туров с контролем времени 10 минут на партию плюс три секунды за каждый ход. В каждом туре соперники подбирались автоматически, - рассказали об особенностях игры в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области. - Определение мест среди участников, набравших одинаковое количество очков, проводилось согласно коэффициенту Бухгольца.

Руслан Висиханов выиграл четыре партии из пяти и совсем немного не дотянул до финала, однако вошел в десятку лучших игроков. За участие в турнире и победе на региональном уровне по игре в шахматы среди исправительных учреждений Кузбасса, Руслан награжден грамотой и кубком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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