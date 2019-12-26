Истекающего кровью мужчину из Новокузнецка спасли судебные приставы

СЕГОДНЯ 05:58 2019-12-26T05:58:39+03:00

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Житель города Новокузнецка шел по улице и упал на скользком участке тротуара. Падение было таким неудачным, что мужчина сильно травмировался и буквально истекал кровью, когда ему на помощь пришли судебные приставы.

Во время несения службы на посту входного контроля в здание Центрального районного суда города Новокузнецка приставы обратили внимание на мужчину. Тот остановился у входа в здание и едва держался на ногах. Одежда гражданина была перепачкана кровью, а сам он не смог даже внятно ответить на вопросы приставов, так как был обессилен из-за кровотечения.

Сотрудники ведомства завели прохожего в здание суда, вызвали скорую и полицию. Приставы остановили кровотечение. Чуть позже, когда мужчина пришел в сознание, он рассказал, что упал на скольком участке дороги и получил травмы. Прибывшие врачи оказали мужчине необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU