СЕГОДНЯ 07:23 2019-12-26T08:05:49+03:00

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На видеокамеры попало преступление, совершенное одним из жителей Ленинска-Кузнецкого. Мужчина, нисколько не опасаясь того, что может быть замечен, срубил елочку, которая росла возле здания МФЦ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/751810" frameborder="0"></iframe> Под самый корешок: мужчина срубил елочку в центре кузбасского города.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Кадрами с видеокамеры, которые вызвали негодование у кузбассовцев, в соцсетях поделились очевидцы. Камера зафиксировала, как мужчина спокойно подходит к пушистой елочке и очень быстро рубит ее.

- Вчера вечером возле здания МФЦ, на проспекте Текстильщиков, 14, в 22.18 мужчина срубил прекрасную елочку! Очень жаль красавицу, которая уже много лет радовала горожан, а через две недели будет выброшена на свалку, - сообщает автор видео.

Пользователи соцсетей предположили, что срубить елочку мужчина мог ради наживы или для того, чтобы порадовать детей. Однако большая часть пользователей отметила, что никакой мотив не может оправдать вандализм.

«Дети не помрут без елки!» - уверена пользователь Анна.

«Как только в глаза ребенку смотреть будет и чему ребенок научиться от такого папаши!» - возмущена пользователь Ирина.

«А потом этот же чувак будет кричать, как же все плохо в городе», - дополняет пользователь Александр.

«В районе Гагарина тоже порубили саженцы», - печально комментирует Николай.

Большинство пользователей сошлось во мнении, что за подобные акты вандализма наказание должно быть особенно суровым.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Кемерово», в полицию заявления об акте вандализма и срубленной елочке не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU