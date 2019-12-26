СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-26T08:08:59+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 декабря на повороте на Кедровку. Здесь последовательно столкнулись несколько легковых автомобилей и автобус, следовавший по маршруту № 197э.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="786" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/751812" frameborder="0"></iframe> Несколько легковушек и автобус столкнулись в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

По предварительным данным, на повороте на Кедровку произошло сразу несколько ДТП. Сначала около 19.10 водитель автомобиля ВАЗ-21093 столкнулся с автомобилем Honda Fit, который двигался в попутном столкновении. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и не учел состояния дороги. Через несколько минут, в 19.25, на этом же участке дороги водитель автомобиля Toyota Camry присоединился к уже стоящим машинам и врезался в отечественную легковушку. Причиной ДТП, по предварительным данным, также стала скользкая дорога и неверно выбранная скорость движения.

- В 19.30 водитель автобуса МАЗ совершил наезд на автомобиль Toyota Camry, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. – В результате аварии никто не пострадал, никто не обращался за медицинской помощью. Транспортным средствам причинен материальный ущерб.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что при сложных погодных условиях следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, учитывать состояние дорожного полотна. Если же произошло ДТП, необходимо выставить знаки на расстоянии, которое обезопасит других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU