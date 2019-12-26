2019-12-26T09:54:12+03:00
Общество

Парад Дедов Морозов состоится сегодня в Кемерове

Тысяча новогодних волшебников прошагает по улицам областного центра
Екатерина РОМАНОВА
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Парад Дедов Морозов состоится сегодня в КемеровеПарад Дедов Морозов состоится сегодня в КемеровеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове в четверг, 26 декабря, состоится шествие Дедов Морозов. Тысяча новогодних волшебников претендуют на то, что парад войдет в Книгу рекордов России.

Для фиксации рекорда в Кузбасс приедет эксперт Книги рекордов - Юлия Пронина. Сбор и регистрация участников парада назначены на 15.00 у крытого модуля стадиона «Химик». В 15.30 начинается построение, а в 16.30 колонна Дедов Морозов начнет шествие от стадиона «Химик» по улице Кирова, дальше - по проспекту Советскому. Конечная точка парада - площадь Советов. Во главе колонны пойдет Дед Мороз из Великого Устюга.

Будьте готовы встретить на улицах города необычайно большое количество Дедов Морозов и обязательно загадайте новогоднее желание. С таким количеством новогодних волшебников оно обязательно сбудется!

К слову, в этот день будет ограничено движение транспорта - с 16.00 до 19.00. Где именно нельзя будет проехать или припарковать автомобиль, смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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