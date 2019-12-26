Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банке

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-26T09:16:52+03:00

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Россельхозбанк начал использование электронной подписи для физических лиц в системе ДБО с помощью смартфона. Проект реализован на платформе PayControl, разработанной российской компанией SafeTech - резидентом IT-кластера Фонда «Сколково». Клиенты банка получили возможность при использовании Интернет-банка и Мобильного банка безопасно подтверждать свои транзакции одним движением по экрану мобильного устройства.

Внедрение в Интернет-банке и Мобильном банке технологии электронной подписи финансовых транзакций на мобильном устройстве позволили Россельхозбанку повысить скорость и удобство подтверждения операций клиентами, повысить защищенность операций.

Россельхозбанк уделяет повышенное внимание надежности и безопасности своих дистанционных сервисов, обеспечению их высокой доступности, качества и удобства использования. Ключевое преимущество решения PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например, одноразовым паролем в SMS-сообщении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Ещё одним преимуществом решения является также возможность подтверждения транзакций как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций наличие доступа к сети Интернет со смартфона в момент проведения операций не требуется.

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