После смертельного ДТП на кузбасской трассе восстановлено движение

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-26T09:55:50+03:00

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В Кузбассе на участке федеральной трассы полностью восстановлено движение после двух ДТП. В одном из них при столкновении легковушки и грузовика погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, оба дорожно-транспортных происшествия случились из-за неблагоприятных погодных условий. Сначала на участке трассы в Топкинском районе столкнулись фура Scania и легковой автомобиль Mercedes. Водитель легкового автомобиля погиб.

В этом же районе в другое время столкнулись семь легковых автомобилей. Травмы получил лишь водитель одной из машин. На месте работали сотрудники полиции: они проводили разбирательства по каждому ДТП, а также обеспечивали безопасность движения остальных машин.

- На короткий период участок федеральной трассы был полностью перекрыт. Впоследствии стражи порядка организовали реверсивное движение на данном участке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В четверг движение восстановлено в полном объеме в обе стороны.

В связи со сложными погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными на зимней дороге. По возможности откажитесь от дальних поездок. Водителям грузовых автомобилей следует учитывать возможности своих транспортных средств при выборе маршрута и времени поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU