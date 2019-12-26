Какой будет погода на Новый год в Кузбассе
Погода в 2019 году была богатой на сюрпризы. Вслед за декабрьским дождем в Кузбасс пришло похолодание. А к Новому году и вовсе нагрянут крепкие сибирские морозы.
Если вы хотите в Новогоднюю ночь отправиться запускать фейерверки, покататься с город или поучаствовать в народных гуляниях, обязательно одевайтесь потеплее. Уже с 29 декабря температура начнет стремительно падать В самые последние дни уходящего года и первые дни нового в Кузбассе ожидаются трескучие морозы. Днем воздух прогреется лишь до -22…-27 градусов. По ночам же столбики термометров будут опускаться до -30…-35 градусов.
Собираясь на улицу, обязательно одевайтесь потеплее. К слову, в этом году в Кузбассе организовано 537 площадок для запуска фейерверка. А охранять порядок будет около тысячи стражей порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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