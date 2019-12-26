2019-12-26T12:32:18+03:00
Происшествия

В Кемерове иномарка взяла на таран столб

ДТП произошло на проспекте Ленина
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове иномарка взяла на таран столбВ Кемерове иномарка взяла на таран столбФото: Лия Гараева
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Автомобиль Kia врезался в столб рядом с остановкой на проспекте Ленина. Автомобиль получил серьезные повреждения, столб с трансформатором - тоже.

В Кемерове иномарка взяла на таран столб.Лия Гараева

ДТП произошло днем в четверг, 26 декабря. По словам очевидцев, два автомобиля не поделили дорогу на пересечении проспекта Ленина и Центрального проезда. Сначала иномарки столкнулись, а потом Kia вылетела на тротуар и врезалась в фонарный столб неподалеку от остановки общественного транспорта.

На кадрах видео и фото, сделанных очевидцами, видно, что Kia получила серьезные повреждения. А вот граждане, ожидавшие общественный транспорт на остановке, по предварительным данным, не пострадали.

ДТП на Ленина Фото: Лия Гараева

ДТП на ЛенинаФото: Лия Гараева

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из водителей в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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