В Кемерове иномарка взяла на таран столб
Автомобиль Kia врезался в столб рядом с остановкой на проспекте Ленина. Автомобиль получил серьезные повреждения, столб с трансформатором - тоже.
В Кемерове иномарка взяла на таран столб.Лия Гараева
ДТП произошло днем в четверг, 26 декабря. По словам очевидцев, два автомобиля не поделили дорогу на пересечении проспекта Ленина и Центрального проезда. Сначала иномарки столкнулись, а потом Kia вылетела на тротуар и врезалась в фонарный столб неподалеку от остановки общественного транспорта.
На кадрах видео и фото, сделанных очевидцами, видно, что Kia получила серьезные повреждения. А вот граждане, ожидавшие общественный транспорт на остановке, по предварительным данным, не пострадали.
ДТП на ЛенинаФото: Лия Гараева
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из водителей в нем.
ИСТОЧНИК KP.RU