Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России. Из-за массового шествия водители вынуждены объезжать центр города, что привело к пробкам на отдельных дорогах.
Как отмечает сервис «Яндекс. Пробки», значительно выше обычного по состоянию на 16.30 загруженность Кузнецкого проспекта. Она составляет 9 баллов, что на 5 баллов выше обычной для этого времени. Особенные проблемы автомобилистам создает перекресток Кузнецкого и Красноармейской.
Кстати, прямо сейчас «Комсомольская правда» в прямом эфире ведет трансляцию парада Дедов Морозов. Посмотреть ее можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU