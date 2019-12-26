2019-12-26T13:02:43+03:00
Общество

Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка

Серьезно затруднено движение на Кузнецком проспекте
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка. Фото: "Яндекс. Пробки"Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка. Фото: "Яндекс. Пробки"
Изменить размер текста:

26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России. Из-за массового шествия водители вынуждены объезжать центр города, что привело к пробкам на отдельных дорогах.

Как отмечает сервис «Яндекс. Пробки», значительно выше обычного по состоянию на 16.30 загруженность Кузнецкого проспекта. Она составляет 9 баллов, что на 5 баллов выше обычной для этого времени. Особенные проблемы автомобилистам создает перекресток Кузнецкого и Красноармейской.

Кстати, прямо сейчас «Комсомольская правда» в прямом эфире ведет трансляцию парада Дедов Морозов. Посмотреть ее можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 баллов: Кемерово встал в огромных пробках
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
В Кемерове иномарка взяла на таран столб
Какой будет погода на Новый год в Кузбассе
После смертельного ДТП на кузбасской трассе восстановлено движение
Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банке
Парад Дедов Морозов состоится сегодня в Кемерове
Несколько легковушек и автобус столкнулись в Кемерове
Под самый корешок: мужчина срубил елочку в центре кузбасского города
Истекающего кровью мужчину из Новокузнецка спасли судебные приставы
В десятке лучших: осужденный из Кузбасса стал одним из лучших шахматистов России
Жители Междуреченска жалуются на опасную горку
Сергей Цивилев рассказал об испытании на шахте первого беспилотного КамАЗа
В Шерегеше дикий глухарь напал на сноубордиста
Кузбассовцы отпраздновали католическое Рождество
На Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку
Поселок Белогорск весной получит новую врачебную амбулаторию
Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей
Кузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в Интернете