Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-26T13:02:43+03:00

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26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России. Из-за массового шествия водители вынуждены объезжать центр города, что привело к пробкам на отдельных дорогах.

Как отмечает сервис «Яндекс. Пробки», значительно выше обычного по состоянию на 16.30 загруженность Кузнецкого проспекта. Она составляет 9 баллов, что на 5 баллов выше обычной для этого времени. Особенные проблемы автомобилистам создает перекресток Кузнецкого и Красноармейской.

Кстати, прямо сейчас «Комсомольская правда» в прямом эфире ведет трансляцию парада Дедов Морозов. Посмотреть ее можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU