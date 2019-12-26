2019-12-26T14:35:19+03:00
Общество

10 баллов: Кемерово встал в огромных пробках

Огромные пробки сковали областной центр
Екатерина РОМАНОВА
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10 баллов: Кемерово встал в огромных пробках. ФОТО: скриншот "Яндекс. Пробки"10 баллов: Кемерово встал в огромных пробках. ФОТО: скриншот "Яндекс. Пробки"
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«Пешком быстрее», - авторитетно заявляет ресурс «Яндекс. Пробки», описывая ситуацию на дорогах областного центра. Вечером 26 декабря здесь зафиксировали пробки в 10 баллов.

Самое плотное движение – на улицах Гоголя, Февральской, на советском проспекте и части улицы Мичурина. Стоят машины на Притомском проспекте и Соборной улице, невозможно проехать по Весенней и Ноградской, застопорилось движение по Щетинкина и Карболитовской, невозможно преодолеть Кузнецкий мост в направлении Центрального района. И кое-как движутся машины по Островского и Некрасова. На остальных улицах движение чуть более свободное.

Горожане отмечают, что подобные пробки могли образоваться из-за непрочищенных после снегопада дорог, проведения Парада Дедов Морозов и предновогоднего ажиотажа. А также призывают друг друга к предельной осторожности на дорогах, чтобы не создавать дополнительных пробок из-за возможных ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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