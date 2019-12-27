2019-12-27T07:42:32+03:00
Общество

С января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса

Билеты на них для кузбассовцев будут более доступными
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
С января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса. Фото: Пресс-служба АКОС января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

С января 2020 года из Новокузнецка будет запущено три новых авиарейса. Их субсидируют из бюджета области, а значит, цена для пассажиров будет более привлекательной.

C 4 января 2020 года из международного аэропорта Новокузнецка можно будет добраться до Казани и до Екатеринбурга, а также обратно. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ аэро». По маршруту Казань - Екатеринбург - Новокузнецк - Екатеринбург - Казань будут летать комфортабельные аэробусы Bombardier CRJ-200 (50 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк - Екатеринбург - 8700 рублей, Новокузнецк - Казань - 8600 рублей, Казань - Новокузнецк - 8600 рублей, Екатеринбург - Казань - 8700 рублей.

С 7 января начнет выполнять полеты авиакомпания «СиЛА» по маршруту Томск - Новокузнецк - Томск. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах «Ан-28» (17 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк - Томск - 2800 рублей, Томск - Новокузнецк -2800 рублей.

А с 12 января авиакомпания «ЮТэйр» начинает выполнение полетов по маршруту Омск - Новокузнецк - Омск на комфортабельных самолетах ATR-72-500 (70 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк - Омск - 2500 рублей, Омск - Новокузнецк - 2500 рублей.

- Новые авиарейсы получают субсидии из федерального и региональных бюджетов, что позволяет сделать стоимость билетов более доступной, - сообщили в администрации области. - Расписание рейсов из Кузбасса составлено с учетом максимально удобной стыковки наших рейсов в соседних аэропортах с другими направлениями, пользующимися повышенным спросом у жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За рубку новогодних елок кузбассовец может сесть в тюрьму на 7 лет
Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев отказаться от дальних поездок
С 1 января телеканал «Кузбасс 1HD» будет работать круглосуточно
С января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса
В Кемерове на территории детского центра работала станция техобслуживания автомобилей
В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»
Мужчину с бородавкой разыскивают в Новокузнецке
10 баллов: Кемерово встал в огромных пробках
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
В Кемерове иномарка взяла на таран столб
Какой будет погода на Новый год в Кузбассе
После смертельного ДТП на кузбасской трассе восстановлено движение
Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банке
Парад Дедов Морозов состоится сегодня в Кемерове
Несколько легковушек и автобус столкнулись в Кемерове
Под самый корешок: мужчина срубил елочку в центре кузбасского города
Истекающего кровью мужчину из Новокузнецка спасли судебные приставы
В десятке лучших: осужденный из Кузбасса стал одним из лучших шахматистов России
Жители Междуреченска жалуются на опасную горку
Сергей Цивилев рассказал об испытании на шахте первого беспилотного КамАЗа
В Шерегеше дикий глухарь напал на сноубордиста
Кузбассовцы отпраздновали католическое Рождество
На Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку
Поселок Белогорск весной получит новую врачебную амбулаторию
Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей
Кузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в Интернете