СЕГОДНЯ 07:22 2019-12-27T07:42:32+03:00

С января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса. Фото: Пресс-служба АКО

Билеты на них для кузбассовцев будут более доступными

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С января 2020 года из Новокузнецка будет запущено три новых авиарейса. Их субсидируют из бюджета области, а значит, цена для пассажиров будет более привлекательной.

C 4 января 2020 года из международного аэропорта Новокузнецка можно будет добраться до Казани и до Екатеринбурга, а также обратно. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ аэро». По маршруту Казань - Екатеринбург - Новокузнецк - Екатеринбург - Казань будут летать комфортабельные аэробусы Bombardier CRJ-200 (50 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк - Екатеринбург - 8700 рублей, Новокузнецк - Казань - 8600 рублей, Казань - Новокузнецк - 8600 рублей, Екатеринбург - Казань - 8700 рублей.

С 7 января начнет выполнять полеты авиакомпания «СиЛА» по маршруту Томск - Новокузнецк - Томск. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах «Ан-28» (17 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк - Томск - 2800 рублей, Томск - Новокузнецк -2800 рублей.

А с 12 января авиакомпания «ЮТэйр» начинает выполнение полетов по маршруту Омск - Новокузнецк - Омск на комфортабельных самолетах ATR-72-500 (70 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк - Омск - 2500 рублей, Омск - Новокузнецк - 2500 рублей.

- Новые авиарейсы получают субсидии из федерального и региональных бюджетов, что позволяет сделать стоимость билетов более доступной, - сообщили в администрации области. - Расписание рейсов из Кузбасса составлено с учетом максимально удобной стыковки наших рейсов в соседних аэропортах с другими направлениями, пользующимися повышенным спросом у жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU