2019-12-27T08:03:38+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев отказаться от дальних поездок

Это связано с резким похолоданием
Ирина АВТУШКО
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Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев отказаться от дальних поездокСотрудники ГИБДД просят кузбассовцев отказаться от дальних поездокФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции предупредили кузбасских водителей об ухудшении погоды. В связи с этим автомобилистам рекомендуется отказаться от дальних поездок.

Так, в пятницу, 27 декабря, на территории области днем ожидается -25..-30 градусов. В ночь на 28 декабря столбик термометра опустится до -27..-32, местами до -38. Днем в субботу прогнозируется -22.. -27 градусов. В ночь на воскресенье потеплеет до - 22.. -27, местами до -32; днем будет -16..-21. Из-за погоды на дорогах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов автомобилей.

Из-за низких температур ГИБДД призывает отказаться от дальних поездок. Если это невозможно, то следует хорошо подготовиться: проверить исправность автомобиля и заряд сотового телефона, взять теплые вещи, термос с чаем или кофе. На дороге следует соблюдать скоростной режим. В случае поломки нужно незамедлительно связаться с оперативными службами.

Также следует быть внимательными и пешеходам. Дорогу нужно переходить в специально отведенных местах, убедившись, что транспорт их пропускает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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