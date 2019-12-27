СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-27T08:36:26+03:00

За рубку новогодних елок кузбассовец может сесть в тюрьму на 7 лет. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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Кузбассовец хотел обогатиться на продаже новогодних елей и стал фигурантом уголовного дела. Он незаконно срубил более 700 хвойных деревьев и часть успел продать.

В Гурьевском районе во время патрулирования инспекторы ГИБДД остановили грузовик, в котором при досмотре обнаружилось несколько десятков елей без сопроводительных документов. Водитель пояснил, что новогодние деревья он приобрел в жителя Салаира.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий продавец деревьев был найден. Им оказался 22-летний местный житель. По предварительной информации, он нелегально заготовил более 700 новогодних елей, которые он планировал продать в преддверии праздников.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, следствие возбудило в отношении молодого человека уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы. Также в отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU