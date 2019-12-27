Сергей Цивилев поздравил спасателей с профессиональным праздником
Губернатор Кузбасса поздравил с профессиональным праздником спасателей области. Он отметил, что это люди героической профессии, которые рискуют собственной жизнью, помогая попавшим в беду.
Отдельно глава региона оценил труд сотрудников ВГСЧ.
«Спускаясь в шахту во время чрезвычайных ситуаций, они подвергают свою жизнь огромной опасности, но если есть хоть малейшая возможность поднять пострадавших на поверхность, они идут и делают свою работу», - отметил Сергей Цивилев в Instagram.
Он пожелал всем спасателям возвращаться с дежурства целыми и невредимыми.
«Здоровья вам и семейного благополучия, а вашим женам и матерям стойкости и терпения. С праздником!» - написал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU