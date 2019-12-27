Сергей Цивилев поздравил спасателей с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-27T10:09:21+03:00

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Губернатор Кузбасса поздравил с профессиональным праздником спасателей области. Он отметил, что это люди героической профессии, которые рискуют собственной жизнью, помогая попавшим в беду.

Отдельно глава региона оценил труд сотрудников ВГСЧ.

«Спускаясь в шахту во время чрезвычайных ситуаций, они подвергают свою жизнь огромной опасности, но если есть хоть малейшая возможность поднять пострадавших на поверхность, они идут и делают свою работу», - отметил Сергей Цивилев в Instagram.

Он пожелал всем спасателям возвращаться с дежурства целыми и невредимыми.

«Здоровья вам и семейного благополучия, а вашим женам и матерям стойкости и терпения. С праздником!» - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU