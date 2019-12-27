СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-27T10:10:30+03:00

Кузбасс претендует на проведение Кубка мира по хоккею с мячом в 2021 году. Фото: Евгения Конова/ ФХСМ

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Кемеровская область стала претендентом на проведение Кубка мира по хоккею с мячом в 2021 году. Заявка подана в Федерацию хоккея с мячом России.

Как отметили в организации, Кубок мира является престижным международным трофеем и разыгрывается с 1974 года. Свое нынешнее название он получил в 1980 году. На протяжении более трех десятилетий, вплоть до 2008 года, столицей турнира являлся шведский Юсдаль, с 2009 по 2019 год матчи проводились в Сандвикене.

Также в Федерации добавили, что завершилась заявочная кампания на проведение Кубка мира-2020 среди мужских команд. Ни от регионов страны, ни от отдельных клубов заявок не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU