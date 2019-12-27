В Кузбассе 50 дефицитных врачей получили по миллиону рублей
В 2019 году в Кузбассе 50 медиков дефицитных специальностей получили выплаты – по миллиону рублей на каждого. Социальная поддержка оказывается в рамках региональной программы.
С этого года область реализует собственные программы по привлечению в больницы специалистов-медиков. В частности, работникам, включенным в перечень дефицитных специальностей, выплачивается единовременное пособие в размере одного миллиона рублей. Выплаты уже получили 50 специалистов. В 2020 году на эти цели запланировано направить еще 40 миллионов рублей.
Как отметили в департаменте здравоохранения области, свои программы есть также у администраций городов и районов, медучреждений. В их числе, например, выплата материальной помощи и предоставление жилья.
Кроме того, единовременные выплаты медработникам предусмотрены по федеральной программе «Земский доктор» - миллион рублей, а также программе «Земский фельдшер» - 500 тысяч рублей. Выплаты уже получили 52 фельдшера и 57 врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU