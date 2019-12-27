СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-27T11:00:07+03:00

Один с татуировкой, другой – со шрамом: в Кузбассе пропали двое подростков. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

От парней нет вестей с 24 декабря

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Двоих 17-летних подростков, воспитывающихся в детском доме, разыскивает кузбасская полиция. Молодые люди ушли 24 декабря в школу и не вернулись.

17-летние подростки – Василий Макаров и Вячеслав Котов - ушли на занятия в школу в Белово 24 декабря, а потом перестали выходить на связь и не вернулись обратно в учебное учреждение.

Приметы Василия Макарова: на вид 17-18 лет, волосы светло-русые, глаза голубые, рост 175 сантиметров, на шее под скуловой областью справа татуировка в виде иероглифа.

Был одет: шапка шерстяная бордового цвета с помпоном, темно-синяя куртка с капюшоном, кофта белая на замке с капюшоном, штаны спортивные черного цвета, кроссовки зимние темно-синего цвета. При себе имеет портфель синего цвета с надписью зелеными буквами.

Приметы Вячеслава Котова: на вид 17-18 лет, волосы русые, глаза зеленые, рост 175-180 сантиметров, под левым глазом шрам длиной около 2 см.

Был одет: куртка темно-синего цвета с вертикальной надписью белого цвета, красная кофта-толстовка, штаны спортивные черного цвета снизу на резинке, кроссовки зимние темно-синего цвета. При себе имеет портфель синего цвета.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить об этом по телефону в городе Белово: 8-(38452)-2-83-67 или 02 (102 с мобильного).

Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU