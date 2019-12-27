Сергей Цивилев нашел деньги на погашение шахтерам долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-27T13:11:36+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев собрал рабочее совещание с руководителями компаний, задолжавших зарплаты работникам, и главами городов, где находятся предприятия.

«Все компании частные и сами должны решать такие проблемы, но они дотянули ситуацию до того, что наши люди сидят без зарплаты. Самая серьезная ситуация на шахте «Заречная». Они накопили долгов по зарплате на сумму более 220 миллионов рублей. Поэтому я подключился к ситуации и в ручном режиме помогаю людям получить свои заработанные деньги», - написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Сергей Цивилев отметил, что во время совещания он связался с налоговой инспекцией и попросил вернуть организациям-должникам НДС - это единственный способ решения проблемы.

Около 200 миллионов уже поступило на счет

Первые средства уже поступили на счет - инспекция вернула почти 200 миллионов рублей, чтобы руководство смогло выплатить зарплаты рабочим.

Кроме того, губернатор потребовал, чтобы те предприниматели, которые уволили часть персонала, совместно с главами городов, профсоюзами и службой занятости населения нашли бывшим сотрудникам другие варианты трудоустройства. Напомним, что ситуация задержки зарплат шахтерам была ранее рассмотрена на штабе по финансовому мониторингу.

ИСТОЧНИК KP.RU