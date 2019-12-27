2019-12-27T13:20:04+03:00
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком пассажирский автобус врезался в столб

Кадрами с места аварии очевидцы поделились в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
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В Ленинске-Кузнецком пассажирский автобус врезался в столб. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий/ vk.comВ Ленинске-Кузнецком пассажирский автобус врезался в столб. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий/ vk.com
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В пятницу, 27 декабря, в Ленинске-Кузнецком горожане стали очевидцами аварии с участием пассажирского автобуса. При движении по маршруту он врезался в столб.

Инцидент произошел на улице Кирова, 100, недалеко от местного Дворца культуры и искусства. Предварительно известно, что с прилегающей территории выезжал автомобиль Lada Granta, водитель которого не уступил автобусу дорогу. Водитель уходил от столкновения и в результате наехал на одну из опор уличного освещения.

В результате происшествия пострадало четверо пассажиров, они обратились за помощью к прибывшим медикам. В областной ГИБДД сообщили, что сейчас все обстоятельства и степень вины каждого из участников ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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