СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-27T13:51:13+03:00

За мошенничество с жильем заключен под стражу чиновник администрации Новокузнецка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщили в прокуратуре области

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27 декабря Центральный районный суд отправил в СИЗО бывшего начальника Управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка. Его обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильем.

Ранее прокуратура города установила, что для переселения жителей из аварийных домов администрация приобретала в собственность жилые помещения. Однако должностные лица, уполномоченные проводить работу по предоставлению муниципального жилья населению, принимали такие решения без правовых оснований.

-С гражданами, не имеющими законных оснований, ранее не проживавшими в аварийном жилфонде, не являющимися нуждающимися в жилом помещении, заключались договоры социального найма жилых помещений, - уточнили в прокуратуре области.

По итогам проверки прокурор города внес представление главе Новокузнецка об устранении нарушений. Начальник Управления по учету и приватизации жилых помещений был уволен. Также было возбуждено семь уголовных дел по статье «Мошенничество». 27 декабря по решению суда чиновника заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU