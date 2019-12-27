2019-12-27T13:51:13+03:00
Общество

За мошенничество с жильем заключен под стражу чиновник администрации Новокузнецка

Об этом сообщили в прокуратуре области
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
За мошенничество с жильем заключен под стражу чиновник администрации НовокузнецкаЗа мошенничество с жильем заключен под стражу чиновник администрации НовокузнецкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

27 декабря Центральный районный суд отправил в СИЗО бывшего начальника Управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка. Его обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильем.

Ранее прокуратура города установила, что для переселения жителей из аварийных домов администрация приобретала в собственность жилые помещения. Однако должностные лица, уполномоченные проводить работу по предоставлению муниципального жилья населению, принимали такие решения без правовых оснований.

-С гражданами, не имеющими законных оснований, ранее не проживавшими в аварийном жилфонде, не являющимися нуждающимися в жилом помещении, заключались договоры социального найма жилых помещений, - уточнили в прокуратуре области.

По итогам проверки прокурор города внес представление главе Новокузнецка об устранении нарушений. Начальник Управления по учету и приватизации жилых помещений был уволен. Также было возбуждено семь уголовных дел по статье «Мошенничество». 27 декабря по решению суда чиновника заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За мошенничество с жильем заключен под стражу чиновник администрации Новокузнецка
В Ленинске-Кузнецком пассажирский автобус врезался в столб
Сергей Цивилев нашел деньги на погашение шахтерам долгов по зарплате
В Кемерове задержан водитель, сбивший трех человек на остановке
В Кузбассе начальника железнодорожной станции отправят под суд за взятку
Один с татуировкой, другой – со шрамом: в Кузбассе пропали двое подростков
В Кузбассе 50 дефицитных врачей получили по миллиону рублей
Кузбасс претендует на проведение Кубка мира по хоккею с мячом в 2021 году
Сергей Цивилев поздравил спасателей с профессиональным праздником
За рубку новогодних елок кузбассовец может сесть в тюрьму на 7 лет
Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев отказаться от дальних поездок
С 1 января телеканал «Кузбасс 1HD» будет работать круглосуточно
С января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса
В Кемерове на территории детского центра работала станция техобслуживания автомобилей
В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»