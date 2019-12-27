В Кузбассе для работников создадут единые медицинские карты

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-27T16:17:40+03:00

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В Кузбассе будет реализован пилотный проект по созданию для работников единых медицинских карт. На одной цифровой платформе будут собираться данные из разных учреждений.

Как рассказали в Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования, цифровая медкарта будет хранить результаты профосмотров и амбулаторных наблюдений - так работодатель сможет получать больше информации о своих сотрудниках.

В данный момент медики, проводящие профосмотры на предприятиях, не могут посмотреть интегрированные межбольничные карты, которые ведут учреждения здравоохранения. Когда же информация будет поступать на одну платформу, то данные о состоянии здоровья будут максимально полными.

Планируется, что пилотной площадкой для реализации проекта станут угольные предприятия «СУЭК-Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU