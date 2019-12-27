2019-12-27T16:17:40+03:00
Общество

В Кузбассе для работников создадут единые медицинские карты

Документ будет цифровым
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе для работников создадут единые медицинские карты. Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе для работников создадут единые медицинские карты. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В Кузбассе будет реализован пилотный проект по созданию для работников единых медицинских карт. На одной цифровой платформе будут собираться данные из разных учреждений.

Как рассказали в Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования, цифровая медкарта будет хранить результаты профосмотров и амбулаторных наблюдений - так работодатель сможет получать больше информации о своих сотрудниках.

В данный момент медики, проводящие профосмотры на предприятиях, не могут посмотреть интегрированные межбольничные карты, которые ведут учреждения здравоохранения. Когда же информация будет поступать на одну платформу, то данные о состоянии здоровья будут максимально полными.

Планируется, что пилотной площадкой для реализации проекта станут угольные предприятия «СУЭК-Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе для работников создадут единые медицинские карты
За мошенничество с жильем заключен под стражу чиновник администрации Новокузнецка
В Ленинске-Кузнецком пассажирский автобус врезался в столб
Сергей Цивилев нашел деньги на погашение шахтерам долгов по зарплате
В Кемерове задержан водитель, сбивший трех человек на остановке
В Кузбассе начальника железнодорожной станции отправят под суд за взятку
Один с татуировкой, другой – со шрамом: в Кузбассе пропали двое подростков
В Кузбассе 50 дефицитных врачей получили по миллиону рублей
Кузбасс претендует на проведение Кубка мира по хоккею с мячом в 2021 году
Сергей Цивилев поздравил спасателей с профессиональным праздником
За рубку новогодних елок кузбассовец может сесть в тюрьму на 7 лет
Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев отказаться от дальних поездок
С 1 января телеканал «Кузбасс 1HD» будет работать круглосуточно
С января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса
В Кемерове на территории детского центра работала станция техобслуживания автомобилей
В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»