В отдаленном поселке Горной Шории впервые появилась сотовая связь

СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-28T05:54:55+03:00

Но дорогую вышку для этого строить не пришлось

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В поселке Мрассу Таштагольского района, где проживает 190 человек, наконец-то появилась сотовая связь. Ранее жители были вынуждены пользоваться спутниковыми таксофонами.

Небольшие поселки, где насчитывается от двух до 20 домов, раскиданы по всему району. И мобильной связи там нет – из-за гористой местности образуются так называемые «слепые зоны». Устанавливать вышки и дополнительное оборудование очень дорого, поэтому несколько лет назад здесь появилось 50 спутниковых таксофонов.

А недавно было найдено другое решение - с помощью спутникового интернет-канала была подключена базовая станция сотовой связи (фемтосота), от которой получают сигнал операторы мобильной связи.

-В рамках социально-экономического партнерства в поселок Мрассу такую базовую станцию мобильного оператора приобрела горнодобывающая компания «Сибирь», оборудование для спутникового интернет-канала и абонентскую плату обеспечивает местная администрация, - рассказали в администрации Кемеровской области.

Станции определили место в поселковом клубе, а передающую антенну закрепили повыше на стойке. Зона покрытия составляет порядка 500 метров радиусом.

ИСТОЧНИК KP.RU