2019-12-28T05:01:14+03:00
Общество

В Кузбассе пока не нашли 3-месячную девочку, выброшенную на обочине дороги

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помочь всех неравнодушных
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пока не нашли 3-месячную девочку, выброшенную на обочине дороги. Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе пока не нашли 3-месячную девочку, выброшенную на обочине дороги. Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Вопиющая история произошла в Кузбассе 24 декабря. Кемеровчанка оставила свою 3-месячную дочь на трассе КемеровоТомск в мороз, а сама уехала.

К поискам, которые проводит полиция, подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», однако пока результатов нет – о местонахождении ребенка ничего не известно.

Согласно ориентировке, рост девочки 60 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Была одета в серо-коричневый пятнистый пуховик и белую шапку.

Если вы что-то знаете о местонахождении ребенка или готовы помочь волонтерам, просьба позвонить по телефонам: горячая линия отряда – 8-800-700-5452, инфорги: Незабудка (Светлана) 8-923-629-2365, Александр (Кузбасс) 8-906-933-4475, Маргоша 8-906-934-6403 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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