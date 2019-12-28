2019-12-28T07:52:51+03:00
Происшествия

Мастер по ремонту техники из Кемерова грабил своих клиенток

Жертвами преступника стали как минимум четыре женщины
Екатерина РОМАНОВА
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Мастер по ремонту техники из Кемерова грабил своих клиентокМастер по ремонту техники из Кемерова грабил своих клиентокФото: Екатерина РОМАНОВА
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У кемеровчанки сломалась стиральная машинка, и она вызвала на дом мастера по ремонту. Последствия поступка были печальными: мастер похитил 5000 рублей, а машинка так и осталась сломанной.

36-летняя кемеровчанка очень расстроилась, когда у нее сломалась стиральная машинка. Женщина вызвала мастера, тот осмотрел машинку, быстро нашел причину поломки и сказал, что починить технику можно. Для этого достаточно заменить деталь. Мастер даже вызвался сам приобрести ее и, взяв у горожанки 5000 рублей, отправился в магазин.

В назначенное время не было ни детали, ни мастера. Его телефон не отвечал, а страница с объявлением в интернете пропала. Тогда кемеровчанка обратилась за помощью в полиции. «Мастера» вскоре задержали. Им оказался неоднократно судимый 33-летний кемеровчанин. Также выяснилось, что он причастен как минимум к трем таким же преступлениям.

- Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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