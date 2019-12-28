2019-12-28T09:12:40+03:00
Общество

После общения с воображаемым другом кузбассовец оказался в полиции

Теперь он может лишиться свободы на срок до 10 лет
Екатерина РОМАНОВА
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После общения с воображаемым другом кузбассовец оказался в полицииПосле общения с воображаемым другом кузбассовец оказался в полицииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель города Анжеро-Судженска шел по улице и тихо сам с собою вел беседу. Он постоянно падал и спорил с воображаемым собеседником. Причиной такого поведения оказались запрещенные препараты, а в перспективе мужчина может лишиться свободы.

Сотрудники патрульно-постовой службы во время дежурства обратили внимание на мужчину, который шел, постоянно спотыкаясь, и вел диалог с воображаемым собеседником. Заподозрив, что мужчина может находиться под воздействием запрещенных препаратов, они остановили его, провели личный досмотр и обнаружили пластиковый контейнер с одним граммом спайса. Уже позже, придя в себя, мужчина признался, что часть наркотика, который он приобрел накануне, употребил во время прогулки.

- В отношении горожанина сотрудники полиции составили протокол потреблении наркотических средств без назначения врача. Суд назначил ему штраф в размере четырех тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, в отношении любителя пообщаться самому с собой возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении психотропных веществ. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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