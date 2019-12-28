От Мышиного короля до танка: в кузбасских колониях проходит конкурс снежных фигур
Эти снежные фигуры вполне могли бы украсить городские площади, но красуются они на территориях исправительных учреждений. Тем не менее, мастерство их создателей удивляет, а сами снежные скульптуры вызывают восхищение.
Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области проходит традиционный конкурс снежных фигур. Более тысячи фигур создали люди, вставшие на путь исправления.
Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
Атрибуты и символы новогодних и рождественских праздников, герои мультфильмов и сказок, Деды Морозы и снегурочки, мыши и крысы всевозможных размеров, символика предстоящего празднования 75-летия Дня Победы – все это украшает территории жилых зон исправительных колоний и СИЗО.
Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
- Готовиться к конкурсу в учреждениях начали еще в начале декабря: прессовали снег, подготавливали площадки. Погодные условия чинили препятствия: снег подтаивал, фигуры теряли форму, краска стекала и ее наносили снова. Но к установленному сроку сказочные городки во всей красоте заняли свои места в исправительных учреждениях и создают праздничное новогоднее настроение, - отметили в пресс-службе ведомства.
Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
Проголосовать за лучший снежный городок могу все желающие. Итоги конкурса будут подведены 31 января 2020 года.
Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
ИСТОЧНИК KP.RU