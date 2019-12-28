2019-12-28T11:08:42+03:00
Общество

От Мышиного короля до танка: в кузбасских колониях проходит конкурс снежных фигур

Проголосовать за снежные шедевры могут все желающие
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
От Мышиного короля до танка: в кузбасских колониях проходит конкурс снежных фигур. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.От Мышиного короля до танка: в кузбасских колониях проходит конкурс снежных фигур. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Эти снежные фигуры вполне могли бы украсить городские площади, но красуются они на территориях исправительных учреждений. Тем не менее, мастерство их создателей удивляет, а сами снежные скульптуры вызывают восхищение.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области проходит традиционный конкурс снежных фигур. Более тысячи фигур создали люди, вставшие на путь исправления.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Атрибуты и символы новогодних и рождественских праздников, герои мультфильмов и сказок, Деды Морозы и снегурочки, мыши и крысы всевозможных размеров, символика предстоящего празднования 75-летия Дня Победы – все это украшает территории жилых зон исправительных колоний и СИЗО.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

- Готовиться к конкурсу в учреждениях начали еще в начале декабря: прессовали снег, подготавливали площадки. Погодные условия чинили препятствия: снег подтаивал, фигуры теряли форму, краска стекала и ее наносили снова. Но к установленному сроку сказочные городки во всей красоте заняли свои места в исправительных учреждениях и создают праздничное новогоднее настроение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Проголосовать за лучший снежный городок могу все желающие. Итоги конкурса будут подведены 31 января 2020 года.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От Мышиного короля до танка: в кузбасских колониях проходит конкурс снежных фигур
Мороз убивает: мужчина замерз насмерть в Кузбассе
После общения с воображаемым другом кузбассовец оказался в полиции
Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в декабре
Мастер по ремонту техники из Кемерова грабил своих клиенток
В отдаленном поселке Горной Шории впервые появилась сотовая связь
В Кузбассе пока не нашли 3-месячную девочку, выброшенную на обочине дороги
В Кузбассе для работников создадут единые медицинские карты
За мошенничество с жильем заключен под стражу чиновник администрации Новокузнецка
В Ленинске-Кузнецком пассажирский автобус врезался в столб
Сергей Цивилев нашел деньги на погашение шахтерам долгов по зарплате
В Кемерове задержан водитель, сбивший трех человек на остановке
В Кузбассе начальника железнодорожной станции отправят под суд за взятку
Один с татуировкой, другой – со шрамом: в Кузбассе пропали двое подростков
В Кузбассе 50 дефицитных врачей получили по миллиону рублей
Кузбасс претендует на проведение Кубка мира по хоккею с мячом в 2021 году
Сергей Цивилев поздравил спасателей с профессиональным праздником
За рубку новогодних елок кузбассовец может сесть в тюрьму на 7 лет
Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев отказаться от дальних поездок
С 1 января телеканал «Кузбасс 1HD» будет работать круглосуточно
С января из Новокузнецка запустят три субсидированных авиарейса
В Кемерове на территории детского центра работала станция техобслуживания автомобилей
В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»