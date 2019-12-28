СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-28T11:08:42+03:00

От Мышиного короля до танка: в кузбасских колониях проходит конкурс снежных фигур. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Проголосовать за снежные шедевры могут все желающие

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Эти снежные фигуры вполне могли бы украсить городские площади, но красуются они на территориях исправительных учреждений. Тем не менее, мастерство их создателей удивляет, а сами снежные скульптуры вызывают восхищение.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области проходит традиционный конкурс снежных фигур. Более тысячи фигур создали люди, вставшие на путь исправления.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Атрибуты и символы новогодних и рождественских праздников, герои мультфильмов и сказок, Деды Морозы и снегурочки, мыши и крысы всевозможных размеров, символика предстоящего празднования 75-летия Дня Победы – все это украшает территории жилых зон исправительных колоний и СИЗО.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

- Готовиться к конкурсу в учреждениях начали еще в начале декабря: прессовали снег, подготавливали площадки. Погодные условия чинили препятствия: снег подтаивал, фигуры теряли форму, краска стекала и ее наносили снова. Но к установленному сроку сказочные городки во всей красоте заняли свои места в исправительных учреждениях и создают праздничное новогоднее настроение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

Проголосовать за лучший снежный городок могу все желающие. Итоги конкурса будут подведены 31 января 2020 года.

Работа одного из участников конкурса. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU