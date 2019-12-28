2019-12-28T12:09:17+03:00
Общество

Станет немного теплей: какой будет погода 29 декабря в Кузбасса

Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
Екатерина РОМАНОВА
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Станет немного теплей: какой будет погода 29 декабря в КузбассаСтанет немного теплей: какой будет погода 29 декабря в КузбассаФото: Евгения ГУСЕВА
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Последнее воскресенье 2020 года будет относительно теплым. После морозов под 40 градусов воздух прогреется до -10. Такой прогноз дает Кемеровский гидрометцентр.

Ночь с субботы на воскресенье, 29 декабря, будет менее холодной, чем предыдущая. Столбики термометров будут держаться в пределах -29…-34 градусов, а при облачности будет даже теплее – до -20…-25 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, дым и дымка. В Кемерове ожидается -29…-31 градус.

Днем в воскресенье синоптики прогнозируют от 16 до 21 градусов мороза, местами – до -10…-15. В Кемерове температура воздуха составит -17…-19 градусов. Юго-восточный ветер может достигать скорости 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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