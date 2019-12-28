Как будет работать транспорт на Новый год – 2020 в Новокузнецке
В новогоднюю ночь новокузнечане смогут добраться до нужных им мест на общественном транспорте. Так, до самого утра будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.
Как сообщает пресс-служба Управление по транспорту и связи города Новокузнецка, 31 декабря на городских и пригородных маршрутах будут работать весь транспорт – с обязательным выполнением последних рейсов во вторую смену.
В новогоднюю ночь можно будет до нужных мест на трамваях, троллейбусах и автобусах. При этом будут работать несколько единиц транспорта.
Автобусы:
№ 64б – 2 единицы;
№ 5 – 2 единицы;
№7 – 2 единицы.
Трамвай:
№ 5 – 1 единица.
Троллейбус:
№ 6 – 1единица.
- В праздничные дни с 1 января по 8 января 2020 года будет организована работа транспорта по расписаниям выходного дня, - отметили в пресс-службе управления.
ИСТОЧНИК KP.RU