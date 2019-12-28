СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-28T12:51:37+03:00

Как будет работать транспорт на Новый год – 2020 в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Всю ночь буду ходить автобусы, троллейбусы и трамвай

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В новогоднюю ночь новокузнечане смогут добраться до нужных им мест на общественном транспорте. Так, до самого утра будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.

Как сообщает пресс-служба Управление по транспорту и связи города Новокузнецка, 31 декабря на городских и пригородных маршрутах будут работать весь транспорт – с обязательным выполнением последних рейсов во вторую смену.

В новогоднюю ночь можно будет до нужных мест на трамваях, троллейбусах и автобусах. При этом будут работать несколько единиц транспорта.

Автобусы:

№ 64б – 2 единицы;

№ 5 – 2 единицы;

№7 – 2 единицы.

Трамвай:

№ 5 – 1 единица.

Троллейбус:

№ 6 – 1единица.

- В праздничные дни с 1 января по 8 января 2020 года будет организована работа транспорта по расписаниям выходного дня, - отметили в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU