СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-28T14:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Музее боевой техники» под открытым небом в Осинниках произошли изменения. Музей обновили, а на месте мемориального камня, который заложили в феврале нынешнего года, установили бронзовую скульптуру.

Бронзовая скульптура высотой семь метров называется «Мать, ждущая сына с войны». Некоторое время назад ветераны Афганистана предложили привести в порядок городской парк. Жители Осинников и администрация города поддержали эту идею. Восстановить же парк удалось благодаря поддержке из областного бюджета.

В кузбасском музее под открытым небом появилась скульптура матери. ФОТО: пресс-служба АКО

- Композиция отражает материнскую веру, чувство надежды, любовь к детям, - написал на своей странице губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Впереди празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и в преддверии юбилея каждому такому объекту нужно уделить особое внимание и привести его в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU