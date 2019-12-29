Несколько легковых автомобилей столкнулись в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:57 2019-12-29T06:30:15+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких легковых автомобилей произошло в Новокузнецке. Одна из машин получила серьезные повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/752381" frameborder="0"></iframe> Несколько легковых автомобилей столкнулась в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Денис Игнатьев

Очевидцы сообщают о том, что несколько автомобилей столкнулись на автодороге в районе Точилина около восьми часов вечера. Они уверяют, что причиной массового столкновения могло стать несоблюдение водителями скоростного режима. Камера зафиксировала, как минимум два легковых автомобиля с поврежденными корпусами – они стоят на разных сторонах дороги ближе к обочине. Еще один автомобиль, пострадавший больше всего, перегородил половину дороги.

- Страшная авария в Точилино! Движение затруднено! – сообщают очевидцы.

На месте работали сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи. Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства ДТП, а также степень вины каждого водителя. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU