Несколько легковых автомобилей столкнулись в Новокузнецке
Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких легковых автомобилей произошло в Новокузнецке. Одна из машин получила серьезные повреждения.
Несколько легковых автомобилей столкнулась в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Денис Игнатьев
Очевидцы сообщают о том, что несколько автомобилей столкнулись на автодороге в районе Точилина около восьми часов вечера. Они уверяют, что причиной массового столкновения могло стать несоблюдение водителями скоростного режима. Камера зафиксировала, как минимум два легковых автомобиля с поврежденными корпусами – они стоят на разных сторонах дороги ближе к обочине. Еще один автомобиль, пострадавший больше всего, перегородил половину дороги.
- Страшная авария в Точилино! Движение затруднено! – сообщают очевидцы.
На месте работали сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи. Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства ДТП, а также степень вины каждого водителя. Информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU