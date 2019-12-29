Пропавшего без вести подростка из Кузбасса нашли в Уфе

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-29T07:31:34+03:00

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Одного из пропавших 24 декабря подростков из Кузбасса нашли. Точнее – он сам пришел в полицию города Уфы, признался, что устал путешествовать и попросил помощи.

Юноша пришел в отдел полиции города Уфы и рассказал о том, что вместе с товарищем, с которым бежал из детского дома, они добрались автостопом до Омска. Там пути парней разошлись, и они решили путешествовать отдельно друг от друга. Подросток, проведший несколько дней в дороге, устал от такого путешествия и обратился за помощью в полицию.

- В ближайшее время найденный кузбассовец будет передан законным представителям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Поиски второго подростка продолжаются.

Напомним, двое 17-летних воспитанников детского дома города Белово 24 декабря ушли в школу, однако с занятий не вернулись. Поиски подростков велись как в Кузбассе, так и в соседних регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU