Над Кемеровом взошло второе солнце

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-29T09:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В небе над областным центром взошло второе солнце. Красивое природное явление кемеровчане запечатлели на камеру.

Второе солнце появилось в небе над Кемеровом в первой половине дня в воскресенье, 29 декабря. Необычное и красивое природное явление называется гало. Его суть в том, что над солнцем появляется ореол и создается впечатление, будто в небе не одно, а целых два светила. Природа появления зимнего гало схожа с летней радугой. Только радуга состоит из капелек воды, отражающих солнце, а гало – из мельчайших кристалликов льда. В зависимости от ракурса одно или два ложных солнца можно увидеть с разных сторон от настоящего.

К слову, гало – предвестник зимней стужи. И эта примета вполне оправдана: сегодня в Кузбассе довольно холодно, а накануне температура воздуха достигала -38 градусов и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU