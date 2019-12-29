СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-29T09:36:33+03:00

«Тыкал в них острой пикой»: кемеровчане возмущены обращением с животными в цирке. ФОТО: кадр видео insagram/vkemerovo

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Побывавшие на премьере программы в кемеровском цирке горожане ушли возмущенными: с животными, выходившими на арену, обращались довольно жестко.

vkemerovo «Тычет пикой»: кемеровчане возмущены обращением с животными в цирке

Кемеровчане запечатлели на видео, как дрессировщик, державший пуму на поводке, заставлял пуму выполнять трюки. Животное явно нервничало, отказывалось делать то, что требует дрессировщик.

- Пума упала с огромной высоты, животное в шоке! – написал автор видео. – Мое посещение длилось 10 минут, дальше я просто убежала! Шок!

Один из подписчиков соцсети, где появилось видео, также был возмущен после посещения цирка.

- Дрессировщик тыкал в них острой пикой. Спасите животных от этих извергов, - требует он.

За комментарием, что же случилось на представлении, мы обратились в Кемеровский цирк. Здесь подтвердили, что пума действительно была в возбужденном и нервном состоянии во время представления.

- Вчера на состоявшейся премьере ослепило вспышкой фотоаппарата нашего молодого артиста-Барсика, пуму, - рассказали в пресс-службе цирка. - Конечно же, у ребенка шок и стресс, и он побоялся дальше продолжить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU