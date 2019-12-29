«Тыкал в них острой пикой»: кемеровчане возмущены обращением с животными в цирке
Побывавшие на премьере программы в кемеровском цирке горожане ушли возмущенными: с животными, выходившими на арену, обращались довольно жестко.
Кемеровчане запечатлели на видео, как дрессировщик, державший пуму на поводке, заставлял пуму выполнять трюки. Животное явно нервничало, отказывалось делать то, что требует дрессировщик.
- Пума упала с огромной высоты, животное в шоке! – написал автор видео. – Мое посещение длилось 10 минут, дальше я просто убежала! Шок!
Один из подписчиков соцсети, где появилось видео, также был возмущен после посещения цирка.
- Дрессировщик тыкал в них острой пикой. Спасите животных от этих извергов, - требует он.
За комментарием, что же случилось на представлении, мы обратились в Кемеровский цирк. Здесь подтвердили, что пума действительно была в возбужденном и нервном состоянии во время представления.
- Вчера на состоявшейся премьере ослепило вспышкой фотоаппарата нашего молодого артиста-Барсика, пуму, - рассказали в пресс-службе цирка. - Конечно же, у ребенка шок и стресс, и он побоялся дальше продолжить работу.
ИСТОЧНИК KP.RU