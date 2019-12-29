СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-29T10:44:03+03:00

Два человека пострадали в массовом ДТП в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео "ДТП Новокузнецка", Денис Игнатьев

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Три автомобиля столкнулись вечером в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Несмотря на то, что одна из иномарок превратилась в груду металла, смертельных травм никто не получил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/752381" frameborder="0"></iframe> Несколько легковых автомобилей столкнулась в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Денис Игнатьев

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили подробности массового дорожно-транспортного происшествия. Водитель автомобиля Mazda при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Nissan, который двигался в попутном направлении. От удара первую иномарку отбросило на полосу встречного движения. По ней в это же время двигался еще один автомобиль – SsangYong. Машины также столкнулись.

Два человека пострадали в массовом ДТП в Новокузнецке. ФОТО: Артем Ветер.

- В результате ДТП травм, опасных для жизни, никто из участников не получил, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - За медицинской помощью обратились водители автомобилей Mazda и Nissan. Им назначено амбулаторное лечение.

Два человека пострадали в массовом ДТП в Новокузнецке. ФОТО: Артем Ветер.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим, учитывать состояние дорожного полотна и быть особенно внимательными на дороге в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU