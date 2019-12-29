2019-12-29T11:36:37+03:00
Общество

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 30 декабря

Ночью в понедельник ожидается до -36 градусов
Екатерина РОМАНОВА
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Синоптики прогнозируют морозы на 30 декабряСиноптики прогнозируют морозы на 30 декабряФото: Олег ЗОЛОТО
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Наступает последняя неделя уходящего 2019 года. Она будет очень коротенькой и очень морозной. По прогнозам синоптиков, кузбассовцам следует готовиться к морозам в -36 градусов.

В ночь на 30 декабря в Кузбассе ожидается -21…-26 градусов. Местами столбики термометров опустятся еще ниже – до 31-36 градусов мороза. Синоптики прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков, изморозь, дымку и северо-восточный ветер, который лишь при порывах может достигать 11 метров в секунду.

В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до -31…-33 градусов, местами – лишь до -24…-26. Днем воздух в областном центре прогреется до -23…-23, а местами и до -19…-21 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и отсутствие ветра.

В целом же по Кузбассу днем в понедельник, 30 декабря, будет относительно тепло – особенно на фоне низких ночных температур. Преобладающей температурой будет -16…-21 градус, местами – до 23 до 28 градусов мороза. А вот на юге области воздух прогреется до -6…-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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