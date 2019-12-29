Кузбассовец с ножом в руках напал на приятеля

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-29T13:34:36+03:00

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Минувшим летом 28-летний житель Юрги после застолья у приятеля решил продолжить праздник. Но денег у него не оказалось, тогда мужчина совершил разбойное нападение на бывшего собутыльника.

в одном из домов Юрги минувшим летом приятели устроили застолье. Мужчины выпили и стали расходиться по домам. Один из них, 28-летний гражданин, когда-то имевший серьезные проблемы с законом, решил немного разбогатеть за счет нового знакомого. В подъезде дома неожиданно толкнул бывшего собутыльника так сильно, что тот упал, а потом принялся избивать его. Налетчик требовал отдать ему телефон, а когда мужчина отказался отдавать гаджет, хулиган достал из кармана нож и стал угрожать.

Потерпевшему не оставалось ничего иного, как отдать телефон. Налетчик забрал гаджет, сдал его в ломамбард, а деньги потратил на выпивку. Правда, долго оставаться вольной птицей ему не пришлось: владелец смартфона заявил о случившемся в полицию, и вскоре налетчика задержали,

- На время следствия он был заключен под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям статьи обвинения, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU