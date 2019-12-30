2019-12-30T04:21:38+03:00
Общество

Как будут работать больницы в новогодние праздники в Кемерове

Глава города Илья Середюк сообщил о графике дежурств медиков
Мария КОЛОСОВА
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Как будут работать больницы в новогодние праздники в КемеровеКак будут работать больницы в новогодние праздники в КемеровеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во время традиционного выпуска по итогам недели в соцсетях мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о работе врачей в новогодние праздники.

-В праздничные дни стационары и поликлиники нашего города будут оказывать медицинсую помощь горожанам. Назначены дежурные бригады в здравоохранении, и в каждом медицинском учреждении врачи готовы оказать помощь. Кроме того, можно обращаться в поликлиники за амбулаторным лечением 2, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00.

Также глава города сообщил, что 31 декабря дежурство по городу будет осуществлять Областная клиническая больница скорой медицинской имени Подгорбунского, а 1 января — Кемеровская городская клиническая больница № 11.

В круглосуточном режиме в городе будет работать телефон экстренной медицинской помощи (384-2) 31-00-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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