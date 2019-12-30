2019-12-30T03:11:22+03:00
Общество

В Кузбассе при ремонте лицея учли пожелания школьников

Обновленное учреждение открылось в Киселевске
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе при ремонте лицея учли пожелания школьников. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramВ Кузбассе при ремонте лицея учли пожелания школьников. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на свой официальной странице в соцсетях рассказал об итогах ремонта лицея№1 в Киселевске. К Новому году ученики и их родители увидели яркое и современное здание.

После капитального ремонта в рамках проекта «Моя новая школа» в Киселевске открылся лицей№1. Важно, что работы выполнялись с учетом пожеланий детей и их родителей.

- Образовательное учреждение оснастили технологичным цифровым оборудованием, - написал Сергей Цивилев в Instagram. - Важнейшее требование к строителям - соблюдение всех норм безопасности: от использования негорючих материалов до установки современных систем пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.

Он также отметил, что в таких условиях детям будет учиться комфортно и уютно.

- Ребята рады, что уходят на каникулы, но теперь они с нетерпением будут дожидаться начала третей четверти, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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