В Кузбассе при ремонте лицея учли пожелания школьников
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на свой официальной странице в соцсетях рассказал об итогах ремонта лицея№1 в Киселевске. К Новому году ученики и их родители увидели яркое и современное здание.
После капитального ремонта в рамках проекта «Моя новая школа» в Киселевске открылся лицей№1. Важно, что работы выполнялись с учетом пожеланий детей и их родителей.
- Образовательное учреждение оснастили технологичным цифровым оборудованием, - написал Сергей Цивилев в Instagram. - Важнейшее требование к строителям - соблюдение всех норм безопасности: от использования негорючих материалов до установки современных систем пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.
Он также отметил, что в таких условиях детям будет учиться комфортно и уютно.
- Ребята рады, что уходят на каникулы, но теперь они с нетерпением будут дожидаться начала третей четверти, - отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU