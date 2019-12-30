Частная гостиница сгорела в Шерегеше
Минувшая ночь была богатой на пожары в Шерегеше. Так, здесь по сигналу тревоги пожарные выезжали дважды.
Частная гостиница сгорела в Шерегеше.Видео: соцсети
Один из пожаров произошел глубокой ночью. Сигнал о том, что горит гостиница «Аляска» на улице Снежной поступил в 01.40. К моменту, когда прибыло первое пожарное подразделение на место ЧП, из окон мансарды вырывалось пламя. Впрочем, уже в 02:05 силами шести человек и двух единиц техники пожар удалось ликвидировать.
- В результате пожара обгорела мансарда на плозади 24 квадратных метра, а также обрешетка крыши на площади 80 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей.
Пожар в гостинице очевидцы сняли на видео. Они отмечают, что виновники пожара – отдыхающие, взявшиеся растапливать камин. При этом очевидцы отмечают, что пожар в «Аляске» - не единственный, случившийся 29 декабря. В МЧС подтвердили факт пожара и отметили, что во втором случае горела не гостиница, а дом под дачу.
ИСТОЧНИК KP.RU