2019-12-30T05:34:07+03:00
Происшествия

Частная гостиница сгорела в Шерегеше

По словам очевидцев, гости пытались растопить камин [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Частная гостиница сгорела в Шерегеше. ФОТО: кадр видеоЧастная гостиница сгорела в Шерегеше. ФОТО: кадр видео
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Минувшая ночь была богатой на пожары в Шерегеше. Так, здесь по сигналу тревоги пожарные выезжали дважды.

Частная гостиница сгорела в Шерегеше.Видео: соцсети

Один из пожаров произошел глубокой ночью. Сигнал о том, что горит гостиница «Аляска» на улице Снежной поступил в 01.40. К моменту, когда прибыло первое пожарное подразделение на место ЧП, из окон мансарды вырывалось пламя. Впрочем, уже в 02:05 силами шести человек и двух единиц техники пожар удалось ликвидировать.

- В результате пожара обгорела мансарда на плозади 24 квадратных метра, а также обрешетка крыши на площади 80 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей.

Пожар в гостинице очевидцы сняли на видео. Они отмечают, что виновники пожара – отдыхающие, взявшиеся растапливать камин. При этом очевидцы отмечают, что пожар в «Аляске» - не единственный, случившийся 29 декабря. В МЧС подтвердили факт пожара и отметили, что во втором случае горела не гостиница, а дом под дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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