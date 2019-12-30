2019-12-30T06:52:44+03:00
Происшествия

Присяжные не поверили кузбассовцу и отправили в тюрьму

Суд лишил обвиняемого в убийстве мужчину свободы на девять лет
Екатерина РОМАНОВА
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Присяжные не поверили кузбассовцу и отправили в тюрьмуПрисяжные не поверили кузбассовцу и отправили в тюрьмуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе суд присяжных решил судьбу мужчины, убившего своего знакомого. Заседатели не поверили доводам жителя города Белово, и суд отправил его за решетку на девять лет.

Эта история началась в ноябре 2018 года. Житель города Белово пришел в гости к своим знакомым. Помимо друзей в их доме находился и родственник. Приятели отметили встречу и знакомство. А потом алкоголь затуманил разум, и между гостем и родственником хозяев случился конфликт. Когда все доводы и аргументы закончились, гость взял в руки ножи ударил им своего обидчика. Удар оказался смертельным.

Во время расследования мужчина несколько раз менял свою позицию, а потом заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Коллегии присяжных, в которую вошли жители Белова, мужчина попытался преподнести случившееся в выгодном для себя свете. Однако те не поверили его словам.

- Опираясь на жизненный опыт, гражданскую позицию и доказательства, представленные в судебном процессе, коллегия присяжных признала подсудимого виновным, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Суд назначил осужденному наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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