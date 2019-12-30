В Новокузнецке пройдет международный турнир по воркауту

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-30T08:23:31+03:00

Для этого в городе построят специальный стадион и новые спортивные площадки

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О новых спортивных объектах, которые появятся в Новокузнецке в течение двух следующих лет, на своей странице в социальной сети рассказал глава города Сергей Кузнецов.

Он заметил, что комплексы смогут стать площадками для соревнований международного уровня. Одно из таких мероприятий – турнир по воркауту, запланированный в следующем году.

– Для этого мы расширим дислокацию площадок. Расположены они будут в Центральном районе северо-западнее нежилого здания № 6 по улице Грдины, в Орджоникидзевском районе недалеко от многоквартирного дома № 15 по проспекту Шахтеров, в Заводском районе на территории вблизи улицы Тореза и в Новоильинском районе по улице Косыгина, – указал на расположение площадок мэр города.

Также он добавил, что появится и стадион международного уровня «Воркаут». Его планируется построить северо-восточнее нежилого здания № 22Д по улице Тореза в Заводском районе.

Помимо этого, будет отремонтирована Арена кузнецких металлургов и возведены в Центральном и Орджоникидзевском районах два новых ледовых модуля. В 2023 году спортивные объекты примут международные соревнования «Дети Азии».

Отметим, все комплексы оснастят необходимым оборудованием для маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU