Замгубернатора Кузбасса ушел в отставку
Заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин покинул свой пост.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, чиновник ушел в отставку по собственному желанию. С декабря 2018 года он занимал пост заместителя губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству. В его задачи входило формирование структурной инвестиционной политики региона, участие в реализации государственной политики в сфере инновация и инвестиций на территории Кузбасса и многое другое.
В подчинении экс-замгубернатора Алексея Крупина находились Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, а также Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка региона.
ИСТОЧНИК KP.RU