2019-12-30T09:13:44+03:00
Общество

Замгубернатора Кузбасса ушел в отставку

Свой пост покинул заместитель по инвестициям, инновациям и предпринимательству
Екатерина РОМАНОВА
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Замгубернатора Кузбасса ушел в отставкуЗамгубернатора Кузбасса ушел в отставкуФото: Екатерина РОМАНОВА
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Заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин покинул свой пост.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, чиновник ушел в отставку по собственному желанию. С декабря 2018 года он занимал пост заместителя губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству. В его задачи входило формирование структурной инвестиционной политики региона, участие в реализации государственной политики в сфере инновация и инвестиций на территории Кузбасса и многое другое.

В подчинении экс-замгубернатора Алексея Крупина находились Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, а также Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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