РСХБ первым из российских банков разместил вечные бонды на 150 миллионов евро

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-30T09:33:32+03:00

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Россельхозбанк 26 декабря 2019 года успешно разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 миллион евро. Выпуск прошел по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы выпуска субордов. Номинал одной облигации — 150 тысяч евро. Дистрибуция проводилась через розничную сеть Банка, а также партнеров, имеющих развитые каналы брокерского обслуживания клиентов.

Банк ранее размещал вечные бонды в долларах и рублях для включения в добавочный капитал, приравниваемый к акционерному. Данный выпуск стал первым на рынке с учетом высоких требований ЦБ РФ к номинальной стоимости одной облигации и квалификации инвесторов.

По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5 процентов годовых.

«Россельхозбанк вместе с рядом эмитентов создает эффективный и привлекательный рынок вечных финансовых инструментов, который, как показала практика, крайне интересен профессиональным инвесторам. Для РСХБ, как опорного Банка АПК, особенно важно, что привлечение более 10 миллиардов рублей в основной капитал позволит дополнительно направить в эту стратегическую отрасль российской экономики свыше 100 миллиардов рублей», — прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

Кроме того, в сентябре 2019 года ЦБ РФ зарегистрировал три программы бессрочных субординированных облигаций РСХБ серии С01R объемом до 150 миллиардов рублей, серии С01D объемом до 1 миллиарда долларов и С01Е объемом до 1 миллиарда евро.

«В последние несколько лет российские банки столкнулись с трудностями внешних заимствований. Высокий интерес к субординированным облигациям РСХБ доказал зрелость отечественного рынка для формирования стабильного спроса на подобные инструменты. Несмотря на действующие ограничения, РСХБ продемонстрировал, что способен привлекать капитал на российском рынке, используя современные финансовые инструменты, развивая и совершенствуя при этом внутренний долговой рынок», — добавил Кирилл Лёвин.

Партнерский материал.