2019-12-30T09:33:32+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ первым из российских банков разместил вечные бонды на 150 миллионов евро

Выпуск прошел по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы выпуска субордов
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк 26 декабря 2019 года успешно разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 миллион евро. Выпуск прошел по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы выпуска субордов. Номинал одной облигации — 150 тысяч евро. Дистрибуция проводилась через розничную сеть Банка, а также партнеров, имеющих развитые каналы брокерского обслуживания клиентов.

Банк ранее размещал вечные бонды в долларах и рублях для включения в добавочный капитал, приравниваемый к акционерному. Данный выпуск стал первым на рынке с учетом высоких требований ЦБ РФ к номинальной стоимости одной облигации и квалификации инвесторов.

По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5 процентов годовых.

«Россельхозбанк вместе с рядом эмитентов создает эффективный и привлекательный рынок вечных финансовых инструментов, который, как показала практика, крайне интересен профессиональным инвесторам. Для РСХБ, как опорного Банка АПК, особенно важно, что привлечение более 10 миллиардов рублей в основной капитал позволит дополнительно направить в эту стратегическую отрасль российской экономики свыше 100 миллиардов рублей», — прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

Кроме того, в сентябре 2019 года ЦБ РФ зарегистрировал три программы бессрочных субординированных облигаций РСХБ серии С01R объемом до 150 миллиардов рублей, серии С01D объемом до 1 миллиарда долларов и С01Е объемом до 1 миллиарда евро.

«В последние несколько лет российские банки столкнулись с трудностями внешних заимствований. Высокий интерес к субординированным облигациям РСХБ доказал зрелость отечественного рынка для формирования стабильного спроса на подобные инструменты. Несмотря на действующие ограничения, РСХБ продемонстрировал, что способен привлекать капитал на российском рынке, используя современные финансовые инструменты, развивая и совершенствуя при этом внутренний долговой рынок», — добавил Кирилл Лёвин.

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шахтер из Кузбасса отсудил 600 тысяч рублей за травму
РСХБ первым из российских банков разместил вечные бонды на 150 миллионов евро
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по здравоохранению и социальной политике
Замгубернатора Кузбасса ушел в отставку
В Новокузнецке пройдет международный турнир по воркауту
Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске
Присяжные не поверили кузбассовцу и отправили в тюрьму
Россельхозбанк назвал особенность кредитования АПК СКФО
3900 коробочек со снюсом изъяли из кузбасских магазинов
Частная гостиница сгорела в Шерегеше
В Кемерове иномарка снесла светофор
Как будут работать больницы в новогодние праздники в Кемерове
В Кузбассе при ремонте лицея учли пожелания школьников
Кузбассовец с ножом в руках напал на приятеля
Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 30 декабря
Два человека пострадали в массовом ДТП в Новокузнецке
Мужчина срубил елочку во дворе чужого дома в Кемерове
Над Кемеровом взошло второе солнце
Пропавшего без вести подростка из Кузбасса нашли в Уфе
Мобильный детский технопарк заработал в Кузбассе
Несколько легковых автомобилей столкнулись в Новокузнецке
В кузбасском музее под открытым небом появилась скульптура матери
Как будет работать транспорт на Новый год – 2020 в Новокузнецке
Станет немного теплей: какой будет погода 29 декабря в Кузбасса
От Мышиного короля до танка: в кузбасских колониях проходит конкурс снежных фигур
Мороз убивает: мужчина замерз насмерть в Кузбассе
После общения с воображаемым другом кузбассовец оказался в полиции