Шахтер из Кузбасса отсудил 600 тысяч рублей за травму

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-30T09:54:35+03:00

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На одной из шахт Кузбасса произошел несчастный случай. В результате травмированным оказался один из работников. Добиваться выплаты компенсации мужчине пришлось в суде.

После ЧП, случившегося на шахте, и полученной травмы кузбассовец долго восстанавливался. Однако, как следует из истории его болезни, мужчина частично утратил трудоспособность, у него обострились уже имеющиеся заболевания. Кроме того, он потерял возможность вести активный образ жизни. До ЧП на шахте кузбассовец увлекался рыбалкой, лыжами, ездой на велосипеде, много времени проводил с сыновьями, разделавшими его хобби.

Теперь же он не может всего этого делать шахтер обратился в суд с требованием назначить ему компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования, и назначил выплату в пользу шахтера в размере 600 тысяч рублей.

- Судебные приставы ознакомили руководство компании с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного взыскания, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - В отношении организации судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU