Кузбассовцы проплыли километр в ледяной воде

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-30T11:47:16+03:00

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В воскресенье, 29 декабря, сразу в трех городах Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке и Юрге - прошел массовый заплыв любителей закаливания. Моржи погрузились под воду в один из самых холодных декабрьских дней в этом году - стрелка термометра опустилась ниже 30 градусов.

Так, в Кемерове заплыв традиционно прошел на Красном озере. Участниками мероприятия стали люди от 30 до 77 лет. Всего в акции приняли участие 30 человек. Из них пять моржей специально впервые приехали из других городов. Каждый из из любителей закаливания проплыл дистанцию, равную почти километру.

- Чтобы совершать заплывы с нами, нужно обладать опытом закаливания или можно прийти к нам за советом, помощью и консультацией, как правильно и безопасно начать и подготовить организм к холодовым нагрузкам», - рассказывает организатор клуба закаливания «Снегири» Елизавета Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU